Загроза наступу з Білорусі: експерт розповів, чи достатньо у РФ ресурсу для вторгнення

Наразі Росія не має на території Білорусі ресурсу для вторгнення в Україну. Навіть 12 тисяч військових, які там зараз перебувають, це не той ресурс, який вони зможуть використовувати навіть для того, щоб захопити окремо взяту область з обласним центром.

Про це в інтерв'ю "УНІАН" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я нагадаю ситуацію на північному плацдармі 24 лютого, заходило майже 40 БТГ елітних підрозділів з найкращим оснащенням на той момент. Що зараз буде йти? 12 тисяч "чмобиків" з базовими навичками і катастрофічною недоукомплектацією. По суті це 15 БТГ, їхня комплектація – це майже 500 одиниць БТР і БМП. Зараз їх у Білорусі близько сотні. Катастрофічний некомплект. Яка наступальна операція, якщо це не БТГ, а маршовий батальйон?", - пояснив він.

За словами Коваленка, якщо росіяни хочуть почати наступ на Київ або на якусь із північних областей, то їм, як мінімум, потрібно збільшити чисельність до 40 тисяч, щоб повторити хоча б той показник, який у них був станом на 24 лютого. Але навіть цей показник їм не приніс успіх, попри всю елітність, оснащеність і весь цей потенціал.

"Тобто має бути ще більша кількість особового складу. 60-70-80 тисяч, можливо, 100 тисяч. Але таку кількість потрібно спочатку розмістити в Білорусі, оснастити, і ось тут виникає величезна кількість питань. Вони не можуть повноцінно оснастити і укомплектувати 12 тисяч, а тут йдеться про 100 тисяч. Загроза була, є і буде, але на цей час можна констатувати, що вона мінімальна. У перспективі вона може бути реалізована, але ефекту не матиме абсолютно ніякого, вони тільки на шкоду собі зроблять", - резюмував експерт.

Загроза з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко13 грудня доручив розпочати перевірку бойової готовності своєї армії.

Командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук заявив, що Україна готується до того, що війська Росії знову можуть спробувати вторгнутися через Білорусь на північний кордон України для наступу на Київ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також попередив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ.

У Держприкордонслужбі зазначають, що ситуація на північному кордоні залишається контрольованою. Прикордонники не спостерігають біля кордону ані істотних змін в обстановці, ані переміщення ворожої військової техніки.

Читайте також: