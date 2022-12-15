Загроза наступу з Білорусі: журналіст вказав на цікаву деталь

У Білорусі вперше за 9 місяців війни Росії проти України місцевим мешканцям дозволили відвідувати ліси, які розташовані біля українського кордону.

Про це в коментарі "Апострофу" сказав кореспондент "Радіо свобода" в Білорусі Валерій Калиновський.

"Вперше за 9 місяців в Білорусі скасували режим заборони на відвідування прикордонних з Україною територій. Білоруси можуть піти до лісів, які розташовані близько до українського кордону. Звичайно, там залишається небезпека, тому що росіяни багато чого покинули, це і міни та інші небезпечні предмети. Та це одне з явищ, яке показує, що є певна розрядка на цій ділянці кордону", – вважає він.

Загроза наступу з території Білорусі

Заступник начальника головного територіального управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу 15 грудня сказав, що у прикордонних з Україною областях Білорусі заходилися створювати підрозділи тероборони та подовжили дію заборони на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Такі дії, не виключають у Генштабі ЗСУ, є одним із кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Росія готується до нового повномасштабного наступу на територію України. Під загрозою може бути також і Київ.

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