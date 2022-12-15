Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загроза наступу з Білорусі: журналіст вказав на цікаву деталь

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2159
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загроза наступу з Білорусі: журналіст вказав на цікаву деталь

Фото: Міноборони Білорусі

Білоруський кореспондент зазначив, що йде певна розрядка ситуації.

У Білорусі вперше за 9 місяців війни Росії проти України місцевим мешканцям дозволили відвідувати ліси, які розташовані біля українського кордону. 

Про це в коментарі "Апострофу" сказав кореспондент "Радіо свобода" в Білорусі Валерій Калиновський.

"Вперше за 9 місяців в Білорусі скасували режим заборони на відвідування прикордонних з Україною територій. Білоруси можуть піти до лісів, які розташовані близько до українського кордону. Звичайно, там залишається небезпека, тому що росіяни багато чого покинули, це і міни та інші небезпечні предмети. Та це одне з явищ, яке показує, що є певна розрядка на цій ділянці кордону", – вважає він.

Загроза наступу з території Білорусі 

Заступник начальника головного територіального управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу 15 грудня сказав, що у прикордонних з Україною областях Білорусі заходилися створювати підрозділи тероборони та подовжили дію заборони на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Такі дії, не виключають у Генштабі ЗСУ, є одним із кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Росія готується до нового повномасштабного наступу на територію України. Під загрозою може бути також і Київ. 

Читайте також: 

Білорусь готується до наступу: ЗСУ йдуть впере - росіяни знищують Херсон

Білорусь готується до наступу: ЗСУ йдуть впере - росіяни знищують Херсон

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2159
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація