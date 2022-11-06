Жителям Волині та Рівненщини потрібно евакуюватись? ОВА - про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль прокоментував ситуацію українсько-білоруському кордоні. Він наголосив, що там наразі все спокійно.

Про це голова Рівненської ОВА написав на своєму телеграм-каналі.

Віталій Коваль зазначив, що ситуація на півночі Рівненщини спокійна. На кордоні з Білоруссю несуть службу Сили оборони.

"Друзі, на півночі Рівненщини - все спокійно. Жодних змін по той бік державного кордону не спостерігаємо. Як завжди наші бійці - ЗСУ, ТрО, добровольці - в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них - немає. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації!", - написав Віталій Коваль.

Раніше український військовий Валерій Маркус заявив, що жителям Волинської та Рівненської областей, які межують з Білоруссю, краще на деякий час виїхати у безпечніші місця.

"Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь", - написав Маркус, що викликало хвилю обговорень в Мережі.

Загроза повторного наступу на Україну з боку Білорусі

24 лютого російська окупаційна армія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Один із напрямків, звідки окупанти рушили на нашу державу стала Білорусь. Окупаційна армія намагалась таким чином захопити Київ, щоб встановити у нашій столиці маріонетковий режим. Проте українські захисники знищили окупантів.

Зараз за даними Генштабу, на території Білорусі відбувається доукомплектування підрозділів збройних сил країни-агресорки Росії за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території РФ.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який фактично визнав, що його країна бере участь у війні проти України, побідкався через санкції та заявив, що нібито "ставився до Зеленського, як до своєї дитини".

У листопаді у Державній думі Російської Федерації заявили, що Україна планує "вторгнутися" до Білорусі.

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