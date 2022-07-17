Загроза наступу з Придністров'я: українські прикордонники показали, як боронять кордон з невизнаною "республікою"

У Державній прикордонній службі показали відео, як готові зустрічати ворога у разі ймовірного наступу російських військ з так званого Придністров'я.

Українські прикордонники, які стоять першими на захисті країни, запевнили, що готові зустріти ворога на будь-якому з напрямків.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України (ДПСУ) на сторінці у Telegram.

На кадрах показаний пропускний пункт Кучурган-Первомайськ, з якого видно навіть багатоповерхівки одного з міст Придністров'я. Українські прикордонники нагадують, що саме з того боку є багато провокацій від РФ.

"Вони бачать, що кожен день щось дообладнуємо. Що ми є, що готові їх зустрічати", – наголосив один із прикордонників.

Як раніше повідомляли в Одеській обласній військовій адміністрації, ситуація в області контролюється українськими захисниками. Загрози наступу військових РФ зі сторони Придністров'я наразі немає. Речник Одеської ОВА запевнив, що другого фронту на цьому напрямку не буде, а у разі наступу українські захисники готові гідно відповісти окупантам.

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