Загроза нових війн: віцеканцлер Німеччини різко висловився щодо намірів Путіна

Цими днями у швейцарському Давосі проходить Всесвітній економічний форум. Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек виступив із гучною заявою. Він закликав світову спільноту не дати Путіну отримати перемогу у війні проти України, адже найближчим часом під загрозою опиняться сусідні країни.

Про це пише Bild.

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“Ми, як світова спільнота, потребуємо співпраці: більше кооперації, більше довіри, відновлення багатосторонніх інституцій, — сказав Габек. — Найгіршим сценарієм була б роздробленість на окремі держави та посилення кордонів, коли кожен переслідує лише власні цілі, варить власний суп. Це породжує думку, що можна поцупити чужу картоплю і моркву”.

Віцеканцлер додав, що в підсумку в нас війни та конфлікти, як у минулому столітті, і світ опинився справді “на вододілі”: “Це було б просто жахливо. ... Путін не повинен домогтися успіху в цьому конфлікті. Тоді в найближчі кілька років під загрозою опиняться всі сусідні країни”.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.

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