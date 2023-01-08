Загроза нового масштабного наступу Росії: що каже військовий експерт

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли очікувати нового наступу армії РФ.

"Ризики є, не можна сказати, що їх немає. Існує ризик вторгнення зі сторони Білорусі. Існує ризик вторгнення зі сторони РФ – Курська область, Білгородська, Ростовська. Однак на сьогоднішній день він мінімальний. Тому що там Росія не готує ударне угрупування. Ми чітко відслідковуємо. Розвідка працює, не тільки наша, але і розвідка НАТО, західна розвідка. Як тільки там Росія почне накопичувати війська, тоді ми казатимемо, що загроза є. Вона реальна. Повірте, у Генштабі варіанти захисту вже розроблено. Ми створили такі умови, що наразі РФ працює над відновленням втрат", - сказав він.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російські війська концентрують угрупування задля проведення наступальних дій.

А представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призвані у жовтні.

Секретар РНБО Олексій Данілов теж не виключає, що росіяни готуються до нового наступу.