Загроза нового наступу на Україну: військовий експерт спрогнозував, чим це закінчиться для Росії

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що новий наступ Росії на Україні нівелює залишки боєздатності армії РФ.

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.

Коваленко пояснив, що у Кремлі ймовірно досі сперечаються щодо доцільності нового наступу на територію України, оскільки побоюються втратити залишки своєї боєздатної армії.

Військовий експерт наголосив, що Росія може примусово мобілізувати ще багатьох людей, проте їх ще потрібно озброїти.

"Серйозний дефіцит, дійсно, за кожною позицією технічного забезпечення, починаючи від БМП і танків й закінчуючи артилерією і реактивними системами залпового вогню. Тобто фактично ми можемо говорити про те, що якщо вони і створять ударне угруповання з відповідною кількістю всього необхідного штатно, саме штатно, то вони цього позбудуться в масштабах цього наступу. І надалі вже просто у них цього ресурсу не буде", - наголосив Коваленко.

Загроза повторного наступу на Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія готується до повторного наступу на Україну. Він вважає, що це може статись з будь-якого напрямку, зокрема під загрозою знову може бути Київ.

Слова Залужного підтверджують також президент Зеленський, міністр оборони Резніков та очільник МЗС Кулеба. За їхніми даними, РФ мобілізувала 150 тис. окупантів та готує їх до нового вторгнення.

Пригрозив новим нападом на Україну також міністр оборони держави-окупантки Сергій Шойгу.

Читайте також: