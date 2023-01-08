Загроза нового ракетного удару: у розвідці повідомили, що може стати мішенню росіян

Росіяни готуються до нових обстрілів України навіть попри те, що відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Corriere della Sera.

Водночас він наголосив, що росіяни можуть вдарити по енергетиці України у холодну погоду.

"Вони все одно намагатимуться вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Очікується зниження температури сьогодні та завтра. І вони намагаються залишити без світла населення всієї України особливо в ці моменти, коли холодніше", - пояснив він.

На яких напрямках окупанти можуть розпочати новий наступ

Російські окупаційні війська можуть, ймовірно, розпочати новий наступ на Запорізьку область.

"Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області. З лютого однією з цілей була повна окупація цього регіону разом із Луганською областю. Поки це їм не вдалося. Ймовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область", - зазначив Скібіцький.

За його словами, РФ не має достатньо військ для нового наступу з півночі.

Що відомо про ймовірний наступ росіян

До кінця зими Збройні сили РФ можуть знову розгорнути повномасштабний наступ на Україну. Таких висновків дійшов ексглава Бюро нацбезпеки Польщі, генерал Станіслав Козей.

"Зимовий період — це такий час, коли можна очікувати чогось несподіваного з того чи іншого боку. Російська сторона, знаючи про це, також збирає свої сили", — сказав генерал.

25 грудня в Міноборони ФРН заявили про те, що великий наступ РФ в Україні може розпочатися у квітні. Згідно з першим сценарієм, ЗС РФ розпочнуть новий наступ у квітні для повного захоплення Донбасу. Другий сценарій передбачає, що РФ розпочне атаку на два фронти: війська підуть на Київ і до польського кордону, а також атакують схід країни.

24 грудня аналітики з Інституту вивчення війни писали, що ЗС РФ можуть готувати ґрунт для нового наступу з території Білорусі 2023 року. Проте Кремль може спеціально перекидати особовий склад і бойову техніку до Білорусі в межах інформаційно-психологічної спецоперації.

Секретар РНБО Олексій Данілов теж не виключає, що росіяни готуються до нового наступу.

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