Загроза нового великого наступу Росії: де і коли окупанти можуть піти в атаку

Росія концентрує сили, щоб піти в новий повномасштабний наступ в Україні. У керівництві України вважають, що атаки окупантів можна очікувати до кінця зими. Серед найбільш небезпечних напрямків експерти називають північний і вказують на загрозу з Білорусі.

ТСН.ua зібрав головні заяви влади і думки експертів щодо можливої атаки військ РФ.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що усвідомлює ймовірність наступу військ Росії 2023 року, оскільки окупанти одержимі помстою.

"Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту, я вважаю. Але запитання в тому, чи здатні вони на це? І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їхнє бажання досягти цього все ще є", - розповів Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ - або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

"Перш за все, важливо утримати цю лінію і не втратити позиції. Тому що звільнити території в десять-п'ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз — втриматися. Це наше стратегічне завдання", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що великий наступ, який Росія, ймовірно, планує на січень-лютий 2023 року, може стати для неї останнім.

Коли можливий наступ окупантів

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому, використавши для цього 150 тисяч мобілізованих.

"Вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, в лютому, як і минулого року. Це їхній план", — сказав він.

Очільник Міноборони очікує, що Росія продовжуватиме мобілізувати своїх громадян, описавши основну тактику російських командирів як "м’ясорубку".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допускає, що Росія може відновити великий наступ наприкінці січня-лютого 2023 року.

"Вони, безсумнівно, зберігають надії, що будуть здатні прорвати наші лінії оборони і просунутися вглиб України. Ми робимо усе, аби унеможливити це. І я рішуче вірю, що їм цього не вдасться", - сказав Кулеба.

Де чекати ударів армії РФ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни в Білорусі можуть спробувати прорвати північний кордон України.

"Я думаю, що можливий варіант, про який говорив головнокомандувач генерал Залужний, – що вони в Білорусі до лютого за гігантських зусиль можуть зібрати 50-70 тисяч, тобто сформувати загальновійськову армію, і спробувати проривати наш кордон на якихось північних напрямках. На Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках. І те не з метою досягнути до Києва, а з метою того, щоб відтягти частину сил нашої армії на північ. Щоб ми там почали оборонну операцію", – пояснив Жданов.

На його думку, якщо ЗСУ сконцентрують увагу на обороні північних областей, окупанти отримають можливість для удару на сході.

"Але знову ж таки, на сході теж треба мати близько 100 тисяч, щоби потім нарощувати зусилля", – додав він.

Водночас, Жданов не вірить у можливічть великого прориву окупантів на Сумському напрямку.

"Щоби здійснити такий глибинний прорив, треба щоби всі 200 тисяч, про які говорив наш головнокомандувач, ломанулися на Сумському напрямку. Ось тоді є шанс", – сказав експерт.

Він відзначив, що на сьогодні ні в Брянській, ні в Курській областях РФ не спостерігається формувань ударних угруповань російської армії.

"Там навіть немає 30 чи 50 тисяч. Тобто немає навіть загальновійськової армії, щоби спробувати прорвати наш кордон", – сказав експерт.

Росіяни "відтягують свою агонію"

Військовий експерт Петро Черник вважає, що окупантам вистачає озброєння, щоб зважитись на новий наступ, але успіху їхня спроба не матиме.

"В них немає якісної техніки - це очевидно. На мій погляд, не тільки Т-62, але й Т-55, а можливо, дещо поіронізую, і до Т-34 дійти. Але нагадаю, що автоматів Калашникова вони наштампували до 100 млн, рушниць Мосіна - 37 млн, великокаліберних кулеметів ДШК - понад 1 млн, РПГ-7 - понад 9 млн. Старого мотлоху в них неймовірно багато. А піхотинцеві достатньо дати в руки саперну лопатку, і вони будуть помирати "за родіну, за Сталіна", - каже Черник.

Коментуючи доцільність такого наступу РФ, експерт заявив:

"Чи потрібен їм цей останній "кидок мангуста"? Вони програють, вони мусять тиснути, щоб хоч в якийсь спосіб спробувати посадити українців за стіл переговорів з ними. Чи це їм вдасться? 100% не вдасться. Тільки відтягне їхню агонію і кінцеве умогилення московського імперіалізму... Але жодним чином недооцінювати противника не можна".

Черник вважає, що заява Залужного має два аспекти:

"Перший - дав зрозуміти, що ми прекрасно усвідомлюємо всю їхню логіку; другий - сигнал до Заходу, дайте зброї, зброї і ще раз зброї".

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