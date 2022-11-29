Загроза нової масованої атаки: коли і яким озброєнням Росія може знову обстріляти Україну

Наразі невідомо, чи зможуть окупанти повторити настільки масштабний обстріл, який був у перший день вторгнення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що можливості Росії накопичити арсенал озброєння для масованого удару становлять 1,5–2 тижні.

Таку думку він висловив у коментарі 24 каналу.

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На його думку, російські війська можуть застосувати не лише зброю авіаційного базування Х-101, а ще й крилаті ракети типу "Калібр", "Іскандер", дрони-камікадзе, РСЗВ тощо. Водночас він зазначив, що наразі невідомо, чи зможуть окупанти повторити настільки масштабний обстріл, який був у перший день вторгнення.

"Саме ракетна компонента – сухопутна, авіаційна та морська – у них дефіцитна. Тому здійснення масованого обстрілу понад 160 (атак, які були здійснені 24 лютого - ред.) ракетною зброєю під серйозним сумнівом", – розповів він.

Коваленко підкреслив, що наразі Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій, а також має підводні човни. Експерт зауважив, що їх складно відстежувати, коли вони перебувають під водою.

"Але річ у тім, що виробництво цих ракет – проблематичне, тому навіть якщо вони виходять у відкрите море, це може бути імітацією, а не безпосередньою загрозою", – пояснив він.

Чи може Україна знищити Чорноморський флот Росії

Полковник запасу Петро Черник вважає, що Україна завдяки морським дронам та ракетам "Гарпун" отримала серйозну перевагу в Чорному морі і може створювати загрозу для кораблів Чорноморського флоту Росії. Він упевнений, що морські дрони можуть знищити ЧФ РФ. Черник додав, що Чорноморський флот РФ "вже давно не є паритетною силою в Чорному морі".

Надзвичайний і повноважний посол України Володимир Огризко висловив думку, що прибрати загрозу РФ з Чорного моря можна в єдиний спосіб. Для цього потрібно добре озброїти Україну, яка самостійно усуне цю небезпеку.

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