Загроза окупації Покровська: росіяни застосовують небезпечну тактику

Для ворога на Донеччині залишаються незмінними два великі стратегічні напрямки – Покровськ та Курахове.

На Покровському напрямку російські війська вдаються до тактики, яку застосовували раніше під час захоплення населених пунктів. Так, для захоплення Покровська ворог не влаштовує лобові атаки, а намагається обійти місто з різних боків.

Про це ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів "24 Каналу".

Тактика російської армії для захоплення Покровська є доволі небезпечною.

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"Це загрозлива тактика, проте вона не нова. Росія активно її відпрацювала та відточила, а зараз вдосконалює", – сказав Ступак.

Він нагадав, що раніше окупанти вдавалися до цієї тактики, коли обходили Селидове, Вугледар, Курахівку, і зараз – Велику Новосілку, яку намагаються взяти в "кліщі".

Експерт зазначив, що для ворога у Донецькій області від 2024 року залишаються незмінними два великі стратегічні напрямки: Покровськ, а також те, що залишилося від Курахового, де у росіян велике скупчення сил і відбувається найбільша кількість боєзіткнень.

За словами Ступака, війська РФ намагаються обійти Покровськ зліва та перерізати дорогу, яка веде до Дніпропетровської області.

"А якщо подивитися ще масштабніше і простежити за напрямками руху російських військ, зокрема, на Часів Яр, то можна побачити, що ці напрямки мають об'єднатися приблизно в районі Дружківки. Росіяни спробують зробити велику дугу, і тоді декілька сотень, а може і тисяч, квадратних кілометрів території України, імовірно, опиниться у великому котлі", – розповів ексспівробітник СБУ.

Він додав, що це може бути найбільш реальний варіант, який ворог спробує реалізувати.

Нагадаємо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що росіяни намагаються застосувати тактику широкого захоплення, щоб відволікти ресурси ЗСУ від Покровського на інші напрямки фронту на Донеччині.

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