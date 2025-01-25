Загроза оперативного оточення ЗСУ біля Великої Новосілки: яка наразі ситуація

Ситуація поблизу села Велика Новосілка Донецької області залишається складною, росіяни планують оточити населений пункт.

Про це повідомив Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, пише "Еспресо".

"Щодо Великої Новосілки, загроза є, бо там залишається до двох кілометрів між двома російськими угрупованнями, які обходять з північного сходу та південного заходу. Ворог майже замкнув "кільце", там невелика відстань між цими російськими "кліщами". Звісно, у нашому командуванні зробили висновки, бачать, що ситуація загрозлива", - сказав він.

З його слів, щодо ситуації навколо Великої Новосілки маємо суперечливу інформацію, але якщо буде оточення, то це не дуже добре, є сподівання, що цього не допустять.

"Неможливо все прорахувати, тим більше, що ворог теж готується", - додав він.

Нагадаємо, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко попереджав, що у разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу на декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

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