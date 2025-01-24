Загроза оточення Великої Новосілки: у ЗСУ заявили про плани протидії ворогу

Ситуація поблизу Великої Новосілки на Донеччині залишається складною, але у Сил оборони України є плани, щоб не допустити оточення селища ворогом.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив у ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація поблизу Великої Новосілки перебуває на контролі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ситуація там справді складна. Росіяни справді ставлять собі на меті оточити селище. А українські війська відповідно ставлять на меті не допустити оточення і щодо цього є певні плани. Для того, щоб тримати ситуацію на контролі, в нашій зоні відповідальності був головнокомандувач і розглянуті певні варіанти вирішення цієї ситуації", – розповів Трегубов.

Він не зміг розкрити більше подробиць, але наголосив, що "ситуація перебуває у фокусі уваги".

"Всі знають, що вона складна. І всі розглядають низку варіантів щодо вирішення цієї проблеми", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російська армія активізує наступальні дії задля захоплення Великої Новосілки. Російські блогери стверджували, що окупанти начебто оточили невелику групу бійців ЗСУ у південній частині селища, однак аналітики не знайшли підтверджень цьому.

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