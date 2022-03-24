"Загроза перетворити всю Східну Європу на ядерну пустелю": на ядерному об’єкті в Україні виявили снаряд

"Загроза перетворити всю Східну Європу на ядерну пустелю": на ядерному об’єкті в Україні виявили снаряд

Окрім того, продовжують горіти ліси довкола ЧАЕС, які неможливо загасити через бойові дії.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила 24 березня, що російські війська продовжують терористичні дії щодо джерел підвищеної ядерної небезпеки України.

Про це Денісова написала в Мережі.

За її даними, на майданчику ядерного об’єкту "Джерело нейтронів" у Харківській області виявлено нерозірваний ворожий снаряд "Смерч".

"Наявність цієї боєголовки поруч із підкритичною ядерною установкою створює потенційну небезпеку вибуху. Наразі знешкодити снаряд неможливо через постійні бойові дії в Харкові взагалі та безпосередньо в районі розташування ядерної установки, яка вже неодноразово потрапляла під обстріли. Відсьогодні її переведено в глибокий підкритичний стан", – йдеться у повідомленні омбудсменки.

Вона наголосила, що об’єкт "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахований на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків.

Денісова також повідомила про погіршення ситуації і на Чорнобильській АЕС. Поблизу станції горять ліси. Зафіксовано 7 місць загоряння.

"Площа лісових пожеж у зоні відчуження перевищує допустимі показники в десятки разів. Боротися з лісовими пожежами, які охопили площу, що значно перевищує допустимі норми, українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність російських окупантів", – написала посадовця.

Вона також повідомила про суттєве погіршення параметрів безпеки та стану радіаційної обстановки.

"Подальша ескалація та бойові дії поблизу ядерних об’єктів загрожують перетворити Україну та всю Східну Європу на ядерну пустелю", – попередила Денісова.

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Вона додала, що російські війська щодня порушують вимоги Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері.

"Вкотре наголошую на необхідності МАГАТЕ вжити всіх можливих заходів та взяти ядерні об’єкти України під свій захист", – закликала омбудсменка.

Нагадаємо, 23 березня пожежники ДСНС безуспішно намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. Водночаса у Києві та на двох майданчиках АЕС виявили незначне підвищення концентрації цезію в повітрі.