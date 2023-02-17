Загроза повітряного наступу Росії: експерт назвав серйозну проблему авіації окупантів

Бойові літаки Росії у випадку масованої повітряної атаки по Україні будуть вразливими для протиповітряної оборони ЗСУ, оскільки в окупантів залишилось мало далекобійних ракет класу повітря-земля.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"У російських окупантів є авіація. Вони зазнали 2022 року серйозних втрат, але в них залишився потенціал, вони можуть його використовувати. Біля кордону з Україною завжди багато було винищувачів, штурмових бомбардувальників, ударних гелікоптерів тощо", - сказав він.

Експерт зазначив, що окупанти під час ракетних ударів по Україні з літаків почали використовувати ракети Х-59 штучно, а не масово.

"Їм не вистачає. У них великі проблеми сьогодні з такою зброєю класу повітря-поверхня великого радіусу дії. Х-59 - основна "робоча" ракета для нанесення ударів по поверхні російською авіацією. Для того, щоб забезпечити великий авіаційний удар по території України за рахунок компоненти, що є біля наших кордонів, їм потрібно сотні цих ракет. А їх нема", - пояснив Коваленко.

Натомість росіяни, за його словами, будуть використовувати величезну кількість авіабомб - ОФАБ-250, ОФАБ-500 та інші.

"Але це авіабомби, щоб здійснювати килимове бомбардування міст та позицій. Треба заходити на ці позиції, знаходитись над цим об'єктом. Це означає, що ти знаходишся в радіусі ураження протиповітряної оборони. Така сама ситуація і з ракетами малого радіусу дії. Вони можуть використовувати ракети Х-25 малого радіусу дії, до 10 км. І фактично ти знову опиняєшся в зоні дії ППО, або розрахунків ПЗРК Збройних сил України", - зазначив експерт.

Нагадаємо, низка західних ЗМІ та експертів повідомили, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону і готує повітряну атаку.

За оцінками розвідки Великої Британії, повітряно-космічні сили Росії, ймовірно, зберегли по всій РФ практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення. Однак у розвідці вважають повітряну атаку РФ малоймовірною.

Народний депутат та член парламентського комітету з національної безпеки Федір Веніславський вважає, що окупанти спробують завдати авіаударів по українських системах ППО та польових складах.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія може змінити тактику у війні вже в найближчі тижні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

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