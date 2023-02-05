Загроза повторення сценарію у Лисичанську: Жданов пояснив, чому ЗСУ не виводять із Бахмута

За словами Жданова, ЗСУ виснажують противника у Бахмуті і готують нові рубежі оборони.

Військовий експерт Олег Жданов частково погодився, що зволікання з виводом українських військ з Бахмута може бути схожим на ситуацію в Сєвєродонецьку та Лисичанську влітку 2022 року.

Про це він заявив у своєму youtube-каналі.

За словами експерта, контроль над Бахмутом вирішує для ЗСУ два завдання.

"Перше – це утримання території і завдання максимального удару противнику. У таких боях російська армія зазнає найбільших втрат – як у техніці, так і в особовому складі. Порівняно з літом нам вдалося вдвічі збільшити втрати окупантів за добу лише вбитими. А пораненими – ще більше. Тому з однієї сторони нам вигідне таке виснаження противника у такому добре укріпленому місті", – вважає Жданов.

Друге завдання – це можливість інженерним військам підготувати рубежі оборони за містом на вигідних позиціях.

"Тому що якщо виникне загроза оточення і якщо вони все ж закидають нас своїми тілами так, що ми будемо змушені відступати, то потрібно відступати на підготовлений рубіж. Щоб для російської армії все почалося спочатку", – пояснив експерт.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Вчора, 4 лютого, українські захисники відбили черговий потужний штурм окупантів під Бахмутом. Командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай розповів, що ситуація в Бахмуті та довкола міста станом на 4 лютого є найскладнішою за весь період війни.

Президент Зеленський запевнив, що ЗСУ не відступатимуть з Бахмута.

Агентство Bloomberg написало, що американські високопосадовці радять українським силам тягнути час та відійти від Бахмута, щоб дочекатися західної зброї.

Раніше військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський пояснив, чому для ЗСУ важливо утримати Бахмут.