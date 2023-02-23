Загроза повторного наступу з півночі: Україна посилює кордон із Білоруссю та Росією

Прикордонники пояснили, що посилення кордону пов'язано із "теперішніми загрозами".
Через загрозу наступу окупаційних військ посилюють заходи безпеки на кордоні із Білоруссю та Росією. Зокрема, будують та вдосконалюють систему інженерного облаштування державного кордону.
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
У ДПСУ зазначили, що прикордонники разом із Силами оборони України працюють вдень і вночі, створюючи ешелоновану систему фортифікації.
"Облаштовуються інженерні укриття для особового складу, техніки та боєприпасів, фортифікаційні споруди для спостереження і ведення вогню, вибухові й невибухові інженерні загородження на ймовірних напрямах ворожого наступу. Також розбудовується комплексна система відеоспостереження 24/7 для відстеження обстановки в прикордонні, в тому числі у повітрі", - сказано у повідомленні прикордонників.
Загроза наступу з півночі: останні новини
У середу, 22 лютого, за даними Генштабу, на Харківщині посилилися ворожі ДРГ. Російські сили проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні, але українські військові вигнали ДРГ назад до РФ.
А вже вранці 23 лютого в оперативному командування "Північ" попередили про провокації Росії навпроти Чернігівщини. Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Ворожа техніка рухалася без знаків розпізнавання, а окупанти були вдягнуті у піксель, схожий на форму ЗСУ.
По обіді 23 лютого повітряне командування "Центр" звернулося із важливою заявою.
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