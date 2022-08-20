Загроза повторного наступу з півночі: українські прикордонники показали, як готуються зустрічати ворога (відео)

Українські прикордонники посилюють оборону на кордоні з РФ та Білоррусю, щоб у разі нападу ворога бути готовими.
В ДПСУ наголошують, що наразі змін в діях противника біля українсько-білоруського кордону не відзначається.
Про це сказав голова Державної прикордонної служби України, який перебува з робочою поїздкою перебував на Чернігівщині, йдеться на сайті ДПСУ.
За його словами, обстановка залишається напруженою, адже російська армія не припиняє обстрілювати територію області і під загрозою не лише українські захисники, а й мирне населення. В свою чергу прикордонники нарощують оборонні спроможності, аби не допустити прохід ворога у разі спроби повторного наступу. Укріплення відбувається і на кордоні з рф, і на напрямку білорусі, яка підтримує дії ворога і звідки в лютому також відбувалося вторгнення колон російської техніки.
"Підрозділи Державної прикордонної служби України чітко розуміють напрямки, де ворог може спробувати повторно вторгнутися в Україну, тому ці шляхи максимально облаштовуються інженерними загородженнями.
Він повідомив, що прикордонники на кордоні з РБ та РФ:
- укріпили та продовжують нарощувати систему оборони,
- будують позиції,
- будують місця для укриття,
- постійно відстежують ситуацію на підступах до українського кордону
Очільник відомства детально обговорив з керівниками на місцях та особовим складом питання підвищення оборонних можливостей, забезпечення підрозділів та необхідних потреб.
Як раніше повідомляли, голова Київської обласної військової адміністрації в інтерв’ю ТСН.ua зауважив, що Київщина постійно під загрозою з боку Білорусі. Він запевнив, що українські військові готуються до будь-яких сценаріїв, враховуючи попередні помилки і маючи певні переваги.
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