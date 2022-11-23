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Загроза повторної ракетної атаки: попередження голови Запорізької ОВА

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Загроза повторної ракетної атаки: попередження голови Запорізької ОВА

Фото: Associated Press

Водночас із повідомленням про загрозу удару стало відомо про зліт російських літаків-ракетоносців Ту-95 з авіабази в Енгельсі.

Увечері 23 листопада голова Запорізької ОВА Олександр Старух попередив про високу ймовірність повторної ракетної атаки ворога.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Зарядіть мобільні пристрої і знаходьтесь поблизу укриттів. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - написав він.

Голова ОВА нагадав, що голови громад мають забезпечити повноцінне функціонування Пунктів незламності.

Водночас стало відомо про зліт російських літаків-ракетоносців Ту-95 з авіабази в Енгельсі. Вони летять вбік Каспію, а  це - зона ймовірних пусків. 

Нагадаємо, російські терористи у середу, 23 листопада, випустили по Україні 70 ракет та 5 ударних безпілотників "Ланцет". Українська ППО збила 51 ракету та всі дрони. 

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Дата публікації
Перегляди
400
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