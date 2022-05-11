Загроза проведення Росією десантної операції в акваторіях Чорного та Азовського морів все ще є - Генштаб

Противник не припиняє завдавати авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування.
В Україні все ще залишається загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні.
Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов на пресконференції у Медіацентрі "Україна-Укрінформ".
"Зберігається загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні. В акваторії Чорного, Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань військ, що діють на Приморському напрямку, а також завдають удари високоточною зброєю по об’єктах вглибині на території нашої держави", - заявив Громов.
Він також зазначив, що противник не припиняє завдавати авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування, в тому числі із застосуванням літаків дальньої авіації, по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мережах.
Нагадаємо, у Чорному морі три носії крилатих ракет морського базування "Калібр" перебувають у готовності до застосування.
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