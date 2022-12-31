Загроза ракетних обстрілів Росії: у низці областей превентивно відключають світло

"Укренерго" запроваджує превентивне відключення світла у низці областей через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють голови обласних військових адміністрацій.

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Обмеження електропостачання ввели у Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, а також Житомирі. Превентивне відключення світла запроваджують, щоб у разі ударів по енергетичних об'єктах зменшити пошкодження.

"У зв’язку з загрозою ракетного удару Укренерго проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру. Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими", - написав голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Загроза ракетної атаки Росії

Станом на зарах в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях. Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги.

Перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет. Тим часом голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляє про перші ракети на підльоті до області.

Раніше про масштабний ракетний обстріл України на новорічні свята інформувала британська розвідка.

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