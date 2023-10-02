Загроза ракетних ударів із Білорусі збережеться до кінця року - "Гаюн"

Загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі збережеться щонайменше ще на три місяці - до 31 грудня 2023-го.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0618/23 від 1 жовтня до 23:59 31 грудня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це обмеження не поширюється на авіацію ВПС Білорусі та білоруського Держприкордонкомітету, а також на авіацію МНС республіки, яку використовують під час гасіння пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.

Слід зауважити, що заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена ще 24 лютого 2022-го. Саме з півдня країни відбуваються запуски ракет територією України. Від початку війни з території Білорусі та через територію Білорусі було запущено не менше 721 ракети. Останній ракетний запуск з повітряного простору РБ було зафіксовано 6 жовтня 2022-го.

"Загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум до кінця 2023 року", - наголошує "Гаюн".

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що загрози з півночі будуть навіть після війни, допоки в Білорусі буде правити самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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