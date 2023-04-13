Загроза ракетних ударів на Великдень: генерал Наєв оцінив небезпеку та розповів, як готується ППО

Сили оборони робитимуть усе можливе, щоб українці не страждали через ракетні удари.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що ППО України готується до ймовірного ракетного удару РФ на Великодні свята.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв наголосив, що українська система ППО готова до ймовірної масштабної ракетної атаки російських терористів. Він також закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.

"Обстріли можуть статися коли завгодно. Ми повинні до цього готуватися. У нас готується система ППО, ми вживаємо заходів щодо її маневру та висування на ті чи інші напрямки під керівництвом Повітряних сил та командування ППО. Ворог не залишив своїх підлих намірів. Ми робитимемо все, щоб ворог не завадив нам відсвяткувати Великдень", - сказав генерал Наєв.

Нагадаємо, Варшава надіслала запит до німецького уряду з проханням дозволити постачати до України літаки МіГ-29 зі старих запасів Німеччини.

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