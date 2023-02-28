Загроза ракетних ударів по Україні залишається високою - Гуменюк

Російські окупанти намагаються знайти шляхи обходу української ППО. Загроза ракетних ударів з боку РФ по території нашої держави залишається високою.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Рівень загрози залишається достатньо високим. Ворог вишукує нову тактику, і ми спостерігаємо за цим. Ми бачимо, що вони намагаються виявити нашу протиповітряну оборону, адже вона перешкоджає результативності, яку б вони хотіли бачити від ракетних ударів", - зазначила Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що росіяни під час розвідки використовують дрони та повітряні кулі.

Нагадаємо, що так звана влада Олешок та Скадовська "евакуюється" на територію тимчасово окупованого Криму — боїться наступу ЗСУ.

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