Загроза ракетних ударів висока: у Чорному морі Росія тримає 16 "Калібрів"

Країна-агресорка Росія вивела два бойові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" у Чорне море. Крім цього, у прибережних зонах підвищена мінна небезпека.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" та 1 ВДК", - зазначають українські військові.

В ОК "Південь" закликали укарїнців дотримуватися правил і не нехтувати сигналами про повітряну тривогу. Крім того, просять утриматися від купання у морі та відпочинку на морських пляжах. Наразі на морі - шторм, а тому міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега.

Нагадаємо, від 24 лютого усі українці живуть у стані підвищеної тривоги, адже щодня зберігається загроза чергових цинічних ударів армії Росії. Потенційні ризики зростають напередодні пам’ятних дат і свят, як це було на Великдень, у День Державності, у День Повітряних сил ЗСУ тощо. Саме тому

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