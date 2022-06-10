Загроза ракетних ударів з моря залишається високою: Чорноморський флот РФ підсилився ще одним підводним човном

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації посилилося ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет.
Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Росія зосередила 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 великий десантний корабель (ВДК).
Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".
Окрім цього, Росія продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.
"Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки. Отже, зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми", - наголосили в ОК "Південь".
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чи можуть російські війська прорватися до Одеси через Миколаїв.