Загроза ракетних ударів з моря залишається високою: Чорноморський флот РФ підсилився ще одним підводним човном

Загроза ракетних ударів з моря залишається високою: Чорноморський флот РФ підсилився ще одним підводним човном

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації посилилося ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет.

Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Росія зосередила 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 великий десантний корабель (ВДК).

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

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Окрім цього, Росія продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.

"Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки. Отже, зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми", - наголосили в ОК "Південь".

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