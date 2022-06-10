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Загроза ракетних ударів з моря залишається високою: Чорноморський флот РФ підсилився ще одним підводним човном

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Загроза ракетних ударів з моря залишається високою: Чорноморський флот РФ підсилився ще одним підводним човном

Фото: Associated Press

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації посилилося ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет.

Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Росія зосередила 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 великий десантний корабель (ВДК).

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

Окрім цього, Росія продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.

"Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки. Отже, зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми", - наголосили в ОК "Південь".

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чи можуть російські війська прорватися до Одеси через Миколаїв.

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