Загроза ракетних ударів залишається актуальною, не виключена висадка морського десанту - "Південь"

Корабельне угруповання флоту росіян у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Тим часом 2 ракетних та один великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням.
Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні – не виключена.
Після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи.
«Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам й особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів. В єдності долаємо ворогів і разом йдемо до Перемоги», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в окупованій Новій Каховці росіяни розмістили більше військових і техніки, ніж у Херсоні.
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