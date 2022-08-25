Загроза ракетних ударів залишається високою: РФ тримає 28 "Калібрів" у Чорному морі

РФ може вдарити ракетами з Чорного моря.

Загроза нанесення ракетних ударів по Україні не зникла, вона залишається високою. У Чорному морі Росія тримає 28 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це зранку 25 серпня повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він додав, що в області та місті триває контрдиверсійна робота. Правоохоронці затримують колаборантів та "любітєлі руського міра".

Нагадаємо, вночі російська армія завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Зафіксовано два прильоти.

Мапа боїв на 25 серпня: українські бійці відбили наступ росіян на Донеччині та тримають оборону

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