Загроза ракетних ударів залишається високою: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію у Чорному морі

Рівень загрози повторної ракетної атаки на сьогодні залишається високим. Прикметно, що російські ракетоносії зайшли в пункти базування за новими "Калібрами".

Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

Як зазначила речниця, противник відстріляв майже весь свій запас. 9 березня, під час масованої ракетної атаки, росіяни використали 20 "Калібрів" для удару по Україні.

"Те, що вони перебувають у пунктах базування – це не скасовує рівень загрози. Він досить високий, адже вони можуть досить швидко поновити свої потужності й сили та повернутися на бойове чергування протягом 2 – 3 годин", – сказала речниця ОК "Південь".

Зазначимо, що у ніч проти 9 березня ЗС РФ атакували територію України. Ціллю стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що атака 9 березня свідчить про значний дефіцит снарядів у Російської Федерації, оскільки країна-агресор знизила інтенсивність таких атак.