Загроза ракетного удару: кілька областей превентивно вимкнули світло

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

"Енергетики застосовують відключення електроенергії, щоб запобігти масштабним ушкодженням у разі влучання ворожих ракет", – сказав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Нагалаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив о 08:04, що перші ракети вже заходять.

В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.

Ракетний удар по передмістю Харкова: одна людина загинула

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