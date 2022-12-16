Загроза ракетного удару: кілька областей превентивно вимкнули світло

Вимкнення світла дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.
Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.
"Енергетики застосовують відключення електроенергії, щоб запобігти масштабним ушкодженням у разі влучання ворожих ракет", – сказав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Нагалаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив о 08:04, що перші ракети вже заходять.
В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.
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