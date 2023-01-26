Загроза ракетного удару РФ: до українців звернулися із важливою заявою

Українцям нагадують, що не варто повідомляти про кількість пусків ракет, які чули або бачили.

В Україні зранку 26 січня оголошено масштабну повітряну тривогу через ворожу активність. Українців закликають зберігати інформаційну тишу.

Про це пишуть у своїх соцмережах спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Речник очільника Одеської ОВА нагадав, що заборонено публікувати фото і відео роботи ППО (пуски ракет), інформувати про геолокацію військових (зображення позицій ППО), а також повідомляти про кількість техніки й пусків ракет, які чули або бачили.

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"Мовчання - надійний тил захисників... Не розганяйте паніку. Точну кількість запущених ракет зараз дізнатися неможливо. І, найголовніше: наша ППО - найкраща!", - зауважив Братчук.

Крім того, українців закликають не висловлювати припущень щодо того, яка зброя і для чого використовувалася.

"Ворожі ракети вже у повітряному просторі України. Всі ж пам‘ятають, що не треба викладати в соцмережі роботу протиповітряної оборони?", - зауважує Лукашук.

Нагадаємо, всю Україну зранку 26 січня охопила повітряна тривога.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко попередив, що Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

Також про небезпеку попередив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов: "Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті! Ворог здійснив пуск крилатих ракет!".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що ракети РФ залетіли на територію України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак о 8:27 повідомив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

Тим часом через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

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