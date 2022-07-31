Загроза ракетної атаки з моря є максимально високою - ОК "Південь"

Українські захисники повідомляють про високу загрозу ракетних ударів Росії по Україні з моря.

За інформацією ОК "Південь", 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту Росії маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них 4 великих десантних кораблі та 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" на яких готові до запуску 44 ракети.

Про це повідомляє ОК "Південь" у Фейсбуці.

"Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів", - кажуть військові.

ОК "Південь" наголошує, що дії за сигналами повітряної тривоги мають бути оперативними і чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність.

Нагадаємо, у кремлівських засобах інформації заявили, що у Севастополі рано-вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів бойовий дрон і пролунав вибух.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук уже назвав ці заяви рашистів - провокацією.

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