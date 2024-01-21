Загроза російського десанту: експерт назвав мету такої тактики окупантів

Висадка російських десантних груп в українському тилу дійсно може відбуватися.

Росія може використовувати тактику повітряного десанту для закидання диверсійно-розвідувальних груп в український тил.

Таку думку висловив військовий оглядач Роман Світан на YouTube-каналі УНІАН.

За його словами, російська армія навряд чи наважиться на масштабні повітряні десанти у глибокому тилу українських військ, оскільки це призведе до значних втрат.

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“Який сенс висаджувати десант в Чернігові? Нехай кілька сотень людей, припустимо. Що вони зроблять? Ну, протримаються там кілька днів – будуть знищені”, - зауважив він.

Військовий оглядач вважає, що у росіян зараз немає стратегічного завдання захопити північні території України, поки тривають бої в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, які Путін вже вписав як “нові регіони” в російську конституцію.

Водночас, на його думку, чисельно невеликі групи (6-8 осіб) можуть в таки спосіб проникати вглиб території України.

Роман Світан зазначив, що Міноборони РФ, ймовірно, вирішило відновити десантні війська, які були фактично знищені в перші місяці війни.

Нагадаємо, нещодавно американські аналітики повідомили, що росіяни готують операції, схожі до висадження десанту в Гостомелі на початку широкомасштабного вторгнення. Канали ворога також активно розповсюджують новини про подібні операції, зокрема біля Харкова.

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