Загроза російського вторгнення: Резніков заявив про готовність до будь-яких сценаріїв

Росія заявила про відведення військ.

Україна готова до будь-яких сценаріїв щодо російського вторгнення на територію країни.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Наша розвідка все бачить. Ми на постійному зв'язку з партнерами і наші дані співпадають. Україна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами і фактами. Вони повністю відповідають нашим прогнозам і не містять нічого неочікуваного", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Росія зосередила вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму близько 147 тис. військовослужбовців. Дії РФ не можна розглядати як звичайну військову активність, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Слід зауважити, що Росія 15 лютого заявила про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ від кордонів України, але ознак деескалації з боку РФ у НАТО поки не вбачають.

Читайте також: