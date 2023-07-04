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Загроза теракту на ЗАЕС: у Маріуполі та Енергодарі помітили мониторингові станції вимірювання радіації (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Загроза теракту на ЗАЕС: у Маріуполі та Енергодарі помітили мониторингові станції вимірювання радіації (фото)

В Маріуполі та Енергодарі помітили станції вимірювання радіації / Фото: соцмережі

Фото зробили українські партизани, які працюють в окупованих містах.

В тимчасово окупованих росіянами Енергодарі та Маріуполі помітили автомобілі - моніторингові станції вимірювання радіації.

Відповідні знімки з’явилися на сторінці в соцмережі громадського діяча Андрія Смолія.

“В Енергодарі та Маріуполі помічені російські мобільні радіаційні лабораторії. Фото реальне, і автомобіль реальний. Так що рашисти таки готують чи реальні провокації, чи ІПСО. Зробили фото наші партизани”, - наголосив Андрій Смолій.

Нагадаємо, що ЗСУ офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції вночі 5 червня.

Такі погрози публікують російські телеграм-канали. Однак звинуватити в можливому теракті окупанти намагаються Київ.

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Дата публікації
Перегляди
1804
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