Загроза теракту на Запорізькій АЕС: Буданов назвав ймовірний сценарій

Росія з технічного боку підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Відповідну заяву зробив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

За словами Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

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"Частину станції, якщо буде прийняте рішення, найімовірніше, підірвуть. Є штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі", - зазначив керівник ГУР.

Також Кирило Буданов заявив, що якби ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі своїми найманцями дійшов до Москви під час заколоту, він би показав росіянам, що Кремль порожній.

Крім того, керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов наголошує , що ЗСУ вийде на адміністративні кордони України. Втім, лише Бог може дати гарантії, що це станеться цього року.