Загроза теракту на Запорізькій АЕС: генерал армії розповів про чотири сценарія шантажу з боку РФ

На думку генерала, сценарій підриву ЗАЕС малоймовірний, оскільки це вплине на сусідні держави.

Росія може підірвати Запорізьку АЕС. З таким попередженням нещодавно виступила влада України. Проте на думку експертів, реалізація цього сценарію малоймовірна.

Про це в інтерв’ю “Обозревателю” розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж.

Генерал вважає, що підрив ЗАЕС - це похмурий сценарій. Проте він реалізований не буде, оскільки тоді загроза є не тільки для України. У самого ж диктатора Путіна проти України було чотири варіанти шантажу:

Підрив Каховської ГЕС.

Підрив Кримського "Титану".

Підрив Запорізької АЕС.

Застосування ядерної зброї.

Однак ядерний фактор, вважає Маломуж, реалізований не буде. Водночас необхідно звернути максимум уваги міжнародної спільноти.

"Тому що це загроза миру, це вже не Каховська ГЕС. Це не той рівень загроз. Необхідно піднімати МАГАТЕ. Нещодавно вони заявляли, що не бачили вибухівки на ЗАЕС, але нехай перевіряють ще раз", - наголосив Маломуж.

Також він додав, що українська розвідка повинна через різні канали повідомляти про загрозу та не допустити цього сценарію. Світу потрібно показати “реальні доказові матеріали: наприклад, фото машин з вибухівками”.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що має зробити світ, щоб уникнути російського теракту на Запорізькій АЕС.

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