Загроза теракту на Запорізький АЕС: Маляр розповіла про підступні плани росіян

Російські окупанти погрожують підірвати Запорізьку АЕС та перекласти відповідальність на Україну - таким чином вони намагаються використати цю ситуацію у воєнних цілях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Навіщо росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій”, - наголосила Ганна Маляр.

Також вона додала, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах – Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина – вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до українців щодо можливого теракту на ЗАЕС.

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