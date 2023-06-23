Загроза теракту на Запорізькій АЕС: Радбез ООН терміново збирається на засідання

Дані спецслужб вказують на те, що росія готує теракт на Запорізькій атомній станції з викидом радіації.

Сьогодні, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Йтиметься про загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Ініціювали засідання Сполучені Штати Америки та Албанія. Планується, що від ООН виступить заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надасть оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні.

Заплановане зібрання на 17:00 за київським часом. У розкладі засідань Радбезу питання називається "підтримання миру та безпеки України".

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

22 червня очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко висловився про ситуацію на ЗАЕС, зазначивши, що військові ЗС РФ зберігають там важке озброєння і періодично пошкоджують високовольтні лінії.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російські окупанти заклали вибухівку в ставок-охолоджувач Запорізької атомної станції.

"Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", — попередив Буданов.

За словами Володимира Зеленського, ЗС РФ уже підготували все необхідне для терористичного акту. Президент зазначив, що в разі катастрофи зона радіоактивного ураження буде визначена напрямком вітру.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергетики від 21 червня, охолодження ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС відбувається за рахунок кількох джерел. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, великий ставок-охолоджувач, малі бризкальні басейни та зливний канал мають запас води на кілька місяців.

У МАГАТЕ зазначили, що наразі ЗАЕС залежить від однієї лінії електропередачі на 750 кВ. Останню лінію, що залишилася, на 330 кВ було відключено майже чотири місяці тому.

"Ситуація з ядерною безпекою і безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону загалом і посилила серйозні труднощі для цієї великої атомної електростанції", — заявив Гроссі.

На думку співробітників Запорізької АЕС, катастрофа на станції може зачепити тисячі квадратних кілометрів і спустошити більшу частину Європи, Росії та Середземномор'я.