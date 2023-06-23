Загроза теракту на Запорізькій АЕС: у ГУР назвали можливі сценарії катастрофи

Чимало залежить від МАГАТЕ, її керівництва та міжнародної спільноти.

Підрив Запорізької АЕС може бути спланованою акцією чи інцидентом, який призведе до аварії.

Таку думку висловив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у інтерв'ю "РБК-Україна".

У ГУР наголошують, що вся територія атомної електростанції має бути демілітаризована. Звідти повинні бути виведені всі військові підрозділи, озброєння, бойова техніка.

"Ви бачите, що відбулося у Каховці. Ми маємо інформацію – те, що говорив наш керівник – щодо мінування, щодо перебування там військових підрозділів. І ситуація може бути різного ґатунку", - розповів Скібіцький.

За його словами, чимало залежить від МАГАТІ та її керівництва та міжнародної спільноти.

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"Якщо міжнародна спільнота буде чинити тиск на Кремль для того, щоб виконати насамперед базові умови та забезпечити безпеку не просто ядерного об'єкту, а забезпечити безпеку всього регіону, де розміщена електростанція", - додали у ГУР.

Нагадаємо, вдень 22 червня український президент із посиланням на розвідку та СБУ повідомив, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС .

На тлі заяв про загрозу вчинення теракту оккупантами на Запорізькій АЕС, МВС підготували ряд порад , що потрібно робити в разі радіаційної загрози.