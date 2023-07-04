Загроза теракту на Запорізькій АЕС: у РНБО дали поради українцям

Російські терористи можуть готувати черговий теракт на Запорізькій АЕС. У РНБО закликають людей не панікувати та довіряти офіційним джерелам інформації.

Про це 4 липня в етері телемарафону сказав виконувач обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов.

Він закликав українців не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"Українцям треба бути пильними... Не панікувати і уважно слухати офіційні джерела, дивитися офіційні канали... Ми рухаємося до перемоги, щоб не зробив ворог", - наголосив Шаповалов.

Загроза теракту на ЗАЕС

Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією від 4 березня 2022 року.