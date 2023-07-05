Загроза теракту на Запорізькій ЕАС: чому окупанти розмістили вибухівку на даху

Експерти-ядерники сумніваються, що вибухівка на даху станції може спричинити велику катастрофу.

Російські війська могли розмістити вибухівку на зовнішній покрівлі енергоблоків Запорізької АЕС задля імітації обстрілу начебто з боку українських військ.

Таку думку висловив військовий аналітик, професор Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив із посиланням на дані розвідки, що російські війська розмістили на даху кількох енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухівку.

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Кларк вважає, що ці вибухові пристрої можуть допомогти Росії влаштувати на атомній електростанції операцію "під фальшивим прапором".

"Кожен, хто намагається підірвати реактор, підірве його знизу, але якщо ви підірвете щось зверху, це майже напевно повинно мати такий вигляд, ніби це артилерійський обстріл (з боку України – ред.)", – розповів військовий аналітик.

Він вважає, що такі дії Росії щодо електростанції підкреслять її розпач.

"Це те, що зроблять загарбники, якщо вони у відчаї. Це тактика випаленої землі, і росіяни віддані тактиці випаленої землі, вони роблять це скрізь у світі, де вони діють", – сказав Кларк.

Водночас видання зазначило – експерти-ядерники сумніваються, що згадані вибухові пристрої можуть спричинити велику катастрофу на ЗАЕС через їхній розмір і розташування.

Що відомо про загрозу теракту на ЗАЕС

За даними української розвідки, російські війська підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС. Окупанти кілька днів тому почали залишати станцію та дали вказівки до 5 липня евакуюватися її працівникам.

Зауважимо, українські партизани 4 липня зняли на фото в окупованих Енергодарі та Маріуполі автомобілі – моніторингові станції вимірювання радіації.

Того ж дня в Росії почали активно розганяти інформацію про начебто заплановану Україною атаку на ЗАЕС. Зокрема, в "Росатомі" стверджували, що Україна в ніч проти 5 липня "збирається атакувати Запорізьку АЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе".

Ввечері 4 липня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінював загрозу теракту на ЗАЕС як 50/50.

Зауважимо, станом на 5 липня радіаційний фон в Україні перебуває в нормі. А рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний.

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