Загроза удару по Київській ГЕС: у Генштабі оцінили ризики

Росіяни навряд чи зможуть повністю знищити греблю, але можуть пошкодити критичні елементи конструкції.
У Генштабі ЗСУ впевнені, що окупанти планують ракетний удар по дамбі Київського водосховища.
Про це пише NV з посиланням на власне джерело в армійському командуванні.
"Є інформація, що вони будуть намагатись ударити по київській дамбі", – повідомив виданню співрозмовник на умовах анонімності.
За його словами, армійське керівництво "розглядає цю загрозу як реальну". У Генштабі вважають, що росіяни не зможуть повністю знищити дамбу, але намагатимуться пошкодити деякі критичні елементи її конструкції.
"Ми бачили це повідомлення [про можливу атаку на дамбу – ред.] в російській пропаганді. Ми вже неодноразово пересвідчились, що коли вони анонсують — вони звинувачують Україну, звичайно, але це вони прикривають свої дії", — пояснив представник Генштабу.
Нагадаємо, 12 липня у РФ заявили, що начебто “Київ готує удари” по греблі Київської ГЕС та Канівському водосховищу, та назвали це "провокацією" проти Росії. Минулого разу після подібної заяви РФ зруйнувала Каховську ГЕС.
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