Загроза великого авіаудару по Україні: що відомо про плани окупантів

Командування армії РФ після невдач у наземних операціях може зробити ставку на повітряно-космічні сили.

Росія напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення в Україну почала стягувати бойові літаки і гелікоптери до українських кордонів. Низка аналітиків дійшли до висновку, що окупанти можуть організувати масштабну повітряну атаку.

Наскільки реальною є загроза масованого авіаудару, скільки літаків залишилось в армії РФ, якими є пріоритетні цілі російської авіації, чим відповідатимуть Збройні сили України - ТСН.ua зібрав подробиці і коментарі експертів.

Що відомо про нову загрозу

Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило 14 лютого, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть підтримувати наступ на землі.

Видання Politico з посиланням на джерела в Білому домі повідомило про можливу підготовку Росією повітряної атаки. "Хоча основний російський потенціал – сухопутні війська – дуже деморалізовані, дуже обідрані, дуже виснажені, у росіян все ще є досить значні військово-повітряні сили", – цитує Politico неназваного американського посадовця.

Російське опозиційне видання "Важные истории" 16 лютого з посиланням на джерело в міністерстві оборони Росії повідомило, що російські військові змінюють тактику та зобов'язалися використовувати велику кількість повітряних сил в Україні.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що війська РФ посилюють використання повітряних сил в Україні. Експерти припускають, що війська РФ намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону, готуючись до "великої ударної кампанії".

Міністр оборони США Ллойд Остін поки не бачить ознак нарощування Росією авіації для масованої атаки на Україну. Водночас, очільник Пентагону пообіцяв робити все можливе для отримання Україною якнайбільше засобів протиповітряної оборони.

За оцінками розвідки Великої Британії, повітряно-космічні сили РФ, ймовірно, зберегли по всій РФ практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення. Водночас, британські розвідники вважають, що РФ обмежена у використанні авіації через ефективність української ППО та розосереджене базування літаків, обумовлене загрозою ударів по російських аеродромах.

Своєю чергою, Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що окупанти доволі активно використовують авіацію на фронті. Днями у Генштабі наголосили, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою. Втрати ворожої авіації з початку повномасштабного вторгнення в ЗСУ оцінюють у 298 літаків і 287 гелікоптерів.

Куди може вдарити ворожа авіація

Народний депутат та член парламентського комітету з національної безпеки Федір Веніславський вважає, що окупанти спробують завдати авіаударів по українських системах ППО та польових складах.

Депутат зазначив, що під час чергового саміту "Рамштайн" однією з найважливіших тем було постачання для України засобів ППО з акцентом саме на протидію літакам, а не крилатим ракетам.

"Ми прогнозуємо і наші західні партнери передбачають, що у найближчій перспективі ворог зможе більш інтенсивно застосовувати авіацію, щоб завдати удари по наших системах протиповітряної оборони та польових складах. Ми до цього готуємося і ми усвідомлюємо усі загрози", - наголосив Веніславський.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що Кремль може провести повітряну кампанію, щоб на першому етапі знищити українські системи ППО, а потім - військові об'єкти, особовий склад, командні пункти та інше.

На його думку, Росія намагатиметься максимально застосовувати авіацію, оскільки в небі має тотальну перевагу, якої нема на землі.

"Ця атака може відбуватися де завгодно. Ми знаємо, що на території Республіки Білорусь літаки путінської армії, які донедавна брали участь у навчаннях, так і залишились. Очевидно, що на території Курської, Воронезької областей, так само і в Ростовській області є військові летовища, звідки можуть працювати ворожі літаки. Так само як і з тимчасово окупованого Криму", - додав Селезньов.

Експерт з авіації Валерій Романенко вважає, що росіяни можуть використати літаки біля кордонів з Україною для підтримки ймовірного наступу.

"В Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати... Вони масою продавлюють нашу оборону, то чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримуємо нові й нові зенітно-ракетні комплекси", – пояснив він.

Коли РФ може спробувати повітряний наступ

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua заявив, що Росія може змінити тактику у війні вже в найближчі тижні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

"Росія намагається шукати якісь нестандартні методи. Я так розумію, що в найближчі тижні ми можемо побачити зміну тактики. Я маю на увазі появу цих повітряних куль з кутовими відбивачами, появу дронів-розвідників дальнього радіусу дії, які заходять вглиб нашої території. І поки що інформація неперевірена, але є дані, що РФ перекидає авіацію поближче до кордонів з Україною. І, можливо, вони спробують зробити повітряний наступ на Україну. Це бомбардувальна і штурмова авіація може взяти на себе ініціативу в плані забезпечення вогневого ураження наших військ", – розповів військовий експерт.

"Політ в один кінець" для окупантів

Своєю чергою, боєць тероборони і військовий аналітик Андрій Коваленко вважає авіаційну атаку окупантів малоймовірною, оскільки українська ППО здатна дати відсіч.

"Логіка нібито в тому, що ворог виснажить систему нашої протиповітряної оборони і літаками почне летіти аж на Київ, все знищуючи на своєму шляху. Цього боятися не варто. Другого "Перл Харбора" у виконанні нашого ворога не буде. Навіть після масованих обстрілів і нальотів "Шахедів" ППО швидко перезаряджається. З іншого боку - в нас є мобільні групи ППО, які також вдало працюють по авіації. Авіація ворога знищується зокрема з "Ігли" - і гвинтокрили збиваються, і так далі", - каже Коваленко у своєму блозі на Youtube.

За його словами, навіть якщо окупанти здійснять масований ракетний обстріл, пустять "Шахеди", виснажать українську систему ППО і пустять свою авіацію, це буде політ в один кінець:

"Кудись вони зможуть залетіти, але в більшості випадків літаки будуть збиті мобільними групами протиповітряної оборони, зокрема. Ворог втратить критичну кількість своєї авіації. Це буде їхній останній бойовий виліт".

Військовослужбовець ЗСУ Іван Костенко зазначив в інтерв'ю ТСН.ua, що окупанти при масованому використанні авіації зіштовхнуться з проблемою:

"Вони в будь-якому випадку будуть використовувати авіацію, хоча її й багато збито. В них більша проблема - досвідчені пілоти. Літаки вони можуть підняти з баз довгого зберігання, купити і тому подібне. З досвідченими пілотами проблема, їх треба готувати дуже довго, і це дорого. Гроші на війну для них не проблема, а час проблемою буде".

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