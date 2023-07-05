Загроза вибуху на Запорізькій АЕС: що робити з тваринами та як їх відмити від радіації

У МОЗ наголошують, що тваринам теж потрібно приймати йодід калію. Але у суворому дозуванні.

Якщо російські окупанти наважаться підірвати Запорізьку АЕС, людям, які в цей момент перебуватимуть на вулиці з тваринами, якнайшвидше потрібно перейти до будівлі. Уже в ній потрібно щільно зачинити вікна та двері.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Як зазначається, в МОЗ надали перелік необхідних дій, яких потрібно вжити в разі радіаційної аварії.

Що треба зробити:

Помийте або обробіть свого домашнього улюбленця водою, якщо є можливість – використовуйте мило або шампунь.

Якщо немає доступу до води – протріть тварину вологими серветками.

В разі порізів чи подряпин у тварини – закрийте їх, щоб під час миття запобігти потраплянню радіоактивного матеріалу в рану.

Тримайте тварину якнайдалі від вікон, дверей і щілин.

Корм та воду для домашніх тварин потрібно зберігати в герметичних контейнерах або пляшках. Перед відкриванням контейнер/пляшку необхідно протирати вологими серветками або мокрим рушником. Так само промийте водою або вологими серветками посуд і килимки для тварин.

Очікуйте подальших інструкцій від влади. В разі відповідної рекомендації – проведіть тварині йодну профілактику.

Водночас тваринам також потрібно дати йодид калію. Але робити це також треба обережно.

Дозування калію йодиду для тварин:

Кішкам і собакам вагою до 10 кг – 50 мг.

Собакам вагою 10-30 кг – до 85 мг.

Собакам вагою більше 30 кг – до 125 мг.

”В разі евакуації рухайтеся із твариною швидко, але не біжіть, аби додатково не здіймати радіоактивний пил. Для евакуації невеликих тварин використовуйте спеціальні переноски. За можливості, покривайте їх щільною тканиною. Після прибуття до пункту евакуації зніміть тканину з переноски та обробіть тварину вологими серветками”, – зазначили в МОЗ.

Надаємо, що в Росії почали формувати нові військові частини.

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