Загроза від Путіна і Лукашенка: що відомо про скупчення військ у Білорусі (карта і відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ініціював раптову перевірку бойової готовності збройних сил країни, яка стартувала 13 грудня. Військам наказано у найкоротші терміни "висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина". Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку і відправила до Білорусі три винищувачі.

ТСН.ua зібрав подробиці про активність військ Білорусі та Росії на північному напрямку і про можливу загрозу для України.

Про завдання перевірки військ детально розповів державний секретар радбезу Білорусі Олександр Вольфович. За його словами, в першу чергу перевірять військові частини негайного реагування, "які першочергово будуть вирішувати завдання відповідно до призначень у разі загострення обстановки як на кордонах РБ, так і всередині країни".

"Під час перевірки буде відпрацьований широкий спектр завдань. Це - здійснення маршу на великі відстані, взяття під охорону вогневих рубежів, виконання вогневих завдань, тактичних завдань. Тобто завдання будуть поставлені, виходячи з аналізу досвіду проведення "спецоперації" в Україні", - повідомив Вольфович.

Держсекретар радбезу додав, що до перевірки будуть долучені всі оперативні командування.

"Сьогодні піднята о 8-й ранку і готується до боєвої готовності одна з частин, яка перебуває на Південному операційному напрямку. Їй поставлене завдання по виходу та прикриттю взяття під охорону об'єкта на південному кордоні. В подальшому перевірка буде нарощуватися", - заявив він.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", до прикордонної з Україною Брестської області режим Лукашенка перекидає сили спецоперацій — 103-ю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду. Ймовірно, 103-ю бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності.

"Є й інші варіанти з якою метою 103-а бригада перекидається до Брестської області: це може бути, наприклад, ротація їхніх підрозділів у прикордонні з Україною, або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які вчора були помічені у Брестській області", - йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Водночас, спостерігачі нагадують, що річки Неман і Березина, де війська будуть наводити мостові переправи, не розташовані поблизу кордону з Україною. Річка Неман протікає у північно-західній частині країни, на територіях Мінської та Гродненської обл. і далі йде до Литви. Березина ж повністю розташована на території Білорусі та протікає у чотирьох областях: Вітебській, Мінській, Могилівській та Гомельській.

12 грудня "Беларускі Гаюн" повідомив про перекидання російської військової техніки до Брестської області при приводом військових навчань.

За даними спостерігачів, окупанти перевозять ближче до кордону з Україною 24 одиниці військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку.

Також повідолялося, що на військовий аеродром у Мачулищах 13 грудня прибули три російські винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинжал".

Україна укріплює кордон із Білоруссю

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах і продовжує укріплювати кордон з Білоруссю.

Наразі укріплюють райони від Волині до Чернігова. Зокрема, йдеться про інженерне облаштування, засоби спостереження, фіксації, "щоб завчасно розуміти, що відбувається в найближчому прикордонні по той бік держрубежу".

"Наша увага прикута до так званого регіонального угрупування союзної держави, яке розгортає Росія спільно з Білоруссю. Тому всі Сили оборони, всі складові Сил оборони - і прикордонники, і ЗСУ, і Нацгвардія роблять все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння", - заявив речник ДПСУ.

Чи реальний наступ з Білорусі: думки експертів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua висловив думку, що, незважаючи на військові навчання і приліт до Білорусі російських винищувачів, загроза вторгнення з північного напрямку мінімальна.

За його словами, окупанти не вперше використовують літаки Міг-31К з "Кинжалами", щоб тримати в напрузі українську ППО, щоб в Україні були повітряні тривоги.

"Щодо загрози вторгнення з боку Білорусі – вона зараз також мінімальна. Щоб зібрати сили для наступальних дій – потрібен час, формування таких сил не буде непомітним. Все, що зараз там відбувається, нагадує навчання, імітацію загрози біля наших кордонів, щоб відволікти наші ресурси з інших напрямків. Засоби та сили, які зараз сконцентровані в Білорусі, не дозволяють здійснити сухопутний наступ та захоплення області чи обласного міста на території України. Цього критично недостатньо", - пояснив експерт.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі каналу "Freeдом" зазначив, що президент РФ Володимир Путін нарощує бойовий потенціал окупованої ним території Білорусі.

"Що стосується Білорусі, загальний тренд такий, що йде нарощування бойового потенціалу цієї території, підкреслюю - окупованої території Білорусі для того, щоб з використанням зокрема місцевих ресурсів створилися умови, за яких з того напрямку могли бути здійснені якісь наступальні дії", - заявив експерт.

Але, за його словами, на сьогоднішній день не спостерігається створення якихось ударних угруповань, "яке б свідчило, що противник, наприклад, через тиждень-два перейде в атаку".

Грабський наголосив, що Білорусь і так веде війну проти України:

"Не варто забувати, що окупована територія Білорусі використовується і для нанесення повітряних ударів. Використання повітряного простору, логістичних напрямків, підготовка пускових районів для оперативно-тактичних ракет - це вже війна".

Своєю чергою, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в осяжному майбутньому.

В ISW пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про імовірність наступу Білорусі.

"Російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Білоруські лідери, включно з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, іноді підігрують цим інформаційним операціям. Мета цих зусиль полягає в тому, щоб притиснути українські сили до білоруського кордону, щоб не дати їм підсилити українські операції в інших частинах театру дій", - йдеться в повідомленні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що імовірність наступу з Білорусі стане можливою, якщо там буде накопичуватися кількість російських військ із технікою та озброєнням, і чисельність цього угруповання перевалить за 30 тисяч. Наразі, за його даними, у РБ фіксується розташування близько 10 тисяч російських військових.

Читайте також: