Загроза від ракет "Онікс" та "Циркон": Світан оцінив, скільки ППО треба для захисту

В України недостатньо засобів протиповітряної оборони, аби закрити всю територію від атак цих ракет, які ворог запускає з окупованого Криму.

Україна може боротися з російськими протикорабельними ракетами "Онікс" та "Циркон" за допомогою комплексів ППО SAMP/T та Patriot, однак їхньої наявної кількості наразі недостатньо.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, повідомляє "24 канал".

Ракетами "Онікс" росіяни намагаються дістати до території Одещини, а саме до припортової інфраструктури та електростанцій. А ракетами "Циркон" – завдавати ударів на відстань до 1000 км по визначених для себе об'єктах, як-от було в Києві.

Світан зазначив, що "Циркон" та "Онікс" мають приблизно однаковий підхід до виконання завдань – на них встановлений точковий двигун. Обидві ракети – морського застосування, але боєголовки із самонаведенням дозволяють атакувати і наземні об'єкти.

Експерт також вказав на надзвичайно високу швидкість польоту "Циркону" – до 10 тис. км/год. Тому час підльоту до Києва може становити максимум 7 хв. Коли вмикається тривога, треба знати, яку ракету випустив ворог, щоб розуміти наявну кількість часу, аби залишити небезпечні місця або змінити локації.

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За словами полковника запасу, наразі не зрозуміло, як працює боєголовка самонаведення "Циркону", коли намагається вдарити по наземних цілях. Оскільки жодна ракета не влучила в об'єкт, то неможливо визначити її кругове відхилення. Щодо моря, то там ця ракета рухається до найбільш радіопомітних та радіоконтрастних кораблів.

"Разом з тим і Patriot, і SAMP/T дістають та знищують балістику. Питання – в кількості. Нам потрібно мінімум пів сотні комплексів типу Patriot, щоб закрити територію", – оцінив Світан.

Нагадаємо, під час атаки на Київ 25 березня росіяни застосували протикорабельні ракети "Циркон". Їх у ворога є достатньо багато, повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Згодом Гуменюк заявила, що росіяни накопичили в Криму декілька десятків ракет "Циркон", і можуть продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, й на столицю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети "Циркон" атакували Київ! Що про них відомо та чому вони небезпечніші за "Кинджал"?

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