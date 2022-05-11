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Загроза внутрішньої дестабілізації: Зеленський пояснив, чому РФ напала на Україну

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Загроза внутрішньої дестабілізації: Зеленський пояснив, чому РФ напала на Україну

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія напала на Україну не через загрозу зі сторони НАТО, а через побоювання щодо внутрішньої дестабілізації.

Глава держави переконаний, що сильна Україна є загрозою для кремлівського режиму.

Про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування зі студентами провідних університетів Франції.

"Вони не вважають нас державою, не вважають нас народом. Вони хочуть мати 100-відсотковий вплив", — зазначив він.

Зеленський визнав, що вплив РФ та її агентів відчувався чи не у всіх державних струкртурах: правоохоронних органах, ЗСУ, Міністерстві оборони, парламенті. За його словами, Путін і його посіпаки найбільше бояться дестабілізації всередині своєї країни.

"Вони можуть побачити, як розвивається наша держава. І, не дай Бог, щоб їхні люди побачили, що ми живемо краще, ніж люди в Росії. Тому що це вплине на дестабілізацію всередині РФ, — вважає Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський запропонував створити іменну державну стипендію імені Леоніда Кравчука.

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