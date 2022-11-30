 "Загроза все-таки зберігається": у ГУР розповіли про кількість російських солдатів в Білорусі 

На території Білорусі близько дев'яти тис. російських військовослужбовців. Наразі в країна-союзниця Росії немає ознак формування потужного наступального угруповання армії окупантів чи зведених військ. Втім, загроза нового удару з півночі зберігається.

Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що "загроза все-таки зберігається", але у цих військ "недостатньо озброєння".

"На сьогодні ми не відзначаємо там створення потужного наступального угруповання, яке було розгорнуто на території Білорусі протягом січня-лютого", - наголосив розвідник.

З його слів, перша танкова армія збройних сил РФ провела бойову підготовку, відбуваються бойові злагодження підрозділів окупантів. За словами представника ГУР, очікується подальша активізація бойової підготовки в Білорусі.

"РФ наразі активно знімає зі зберігання зі складів, арсеналів, центрів забезпечення мобілізаційного розгортання озброєння, військову техніку саме для того, щоб поповнити ті втрати, яких ворог поніс на нашій території, ну й відповідно укомплектувати ті з’єднання і частини, що створюються по мобілізації", - пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що не треба нехтувати Білоруським напрямком. За його словами, угруповання росіян, що нарощується в Білорусі,на мій погляд, нарощується з метою навчання - для підготовки особового складу, який все рівно буде перемелений в Україні.

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