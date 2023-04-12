Загроза вступу Білорусі у війну: опозиціонер описав настрої в суспільстві та армії

Вячорка стверджує, що білоруські військові не здатні та й не хочуть воювати проти України.

Ймовірність вступу Білорусі у війну проти України зменшилась, про що свідчить відповідний консенсус у суспільстві та зменшення кількості спільних з росіянами військових навчань.

Про це радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської – Франак Вячорка розповів в інтерв'ю Radio NV.

Він зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України був хаос і білоруські військові не дуже розуміли, що відбувається. Тоді, на думку Вячорки, було можливим введення білоруських військ до України.

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"Зараз в суспільстві такий міцний консенсус щодо неучасті Білорусі у війні, що зараз навіть якщо буде наказ, то ніхто його не буде виконувати. Я зараз оптимістичніше дивлюся на всі ці справи", – сказав опозиціонер.

Він також звернув увагу на те, що білоруські військові шоковані планами Росії розмістити ядерну зброю на території РБ.

"Зараз стало менше спільних навчань з росіянами. Білоруські війська проводять свої навчання, а російські мобілізовані в окремих казармах тримаються. І це теж добра ознака щодо неучасті (Білорусі у війні – ред.)", – навів аргументи радник Тихановської.

Він запевнив, що білоруська армія "точно не здатна воювати" проти України: військо не готове і не хоче. За словами Вячорка, серед військових панують досить пробілоруські настрої і немає бажання воювати за Росію.

Нагадаємо, 7 квітня у Білорусі вкотре подовжили спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах: триватимуть до 17 квітня. Зауважимо, що ці навчання безперервно тривають ще від 29 квітня 2022 року.

Як повідомив 8 квітня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, ситуація в Північній операційній зоні – стабільна та контрольована. Українські військові продовжують зміцнювати оборонні рубежі та позиції на кордоні з Білоруссю та Росією.

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